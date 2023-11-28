Путину доложили о масштабах разрушений в Крыму после урагана Глава Крыма доложил Путину о масштабах разрушений из-за урагана

Фото: Kremlin.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов доложил президенту России Владимиру Путину о масштабах разрушений инфраструктуры региона в результате шторма. Как сообщил Аксенов в Telegram-канале, в настоящее время ведется подсчет нанесенного непогодой ущерба.

В Крыму продолжается подсчет ущерба, нанесенного непогодой. Вчера доложил о ситуации нашему президенту, который дал поручение федеральному правительству о выделении средств на восстановление разрушенной инфраструктуры, — заявил Аксенов.

По словам главы республики, в Крыму продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. На данный момент без электроэнергии остаются 93 тысячи человек. Водоснабжение нарушено в 245 селах, повреждены 749 кровель. Как подчеркнул Аксенов, работы на объектах ведутся круглосуточно.

Ранее в Крыму из-за шторма ввели режим чрезвычайной ситуации на территории 10 муниципалитетов. Режим угрозы ЧС сохраняется в городских округах Судак и Алушта, а также в Первомайском районе.

По последней информации, в результате шторма в Крыму погиб один человек. Еще семь граждан пострадали, двоим из них потребовалась госпитализация. Общее число пострадавших во время непогоды в Южном федеральном округе составило 19 человек.