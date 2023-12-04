Путин приехал на ВДНХ в морозный день без шапки

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и Денис Мантуров (справа) во время посещения Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин прибыл на выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Несмотря на мороз, глава государства не надел головной убор.

Путин, несмотря на холод в Москве, без шапки, — указано в сообщении.

О том, что президент 4 декабря посетит выставку, ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В рамках посещения, по его словам, Путин наградит победителей конкурса «Волонтер года». В то же время на официальном канале ВДНХ в Telegram уточняется, что сегодня на выставке-форуме «Россия» технический день. Там пообещали продолжить программу во вторник.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что за всю историю метеорологических наблюдений в Москве еще никогда не было столь большого количества осадков. По его словам, накануне в столице выпало 10 мм осадков и это только предварительные данные, поскольку снегопад продолжается.

Метель 3 декабря доставила немало проблем жителям и городским службам Москвы. Осадки спровоцировали семибалльные пробки в городе, матч «Локомотив» — «Зенит» был перенесен, в Подмосковье произошла массовая авария с участием 20 автомобилей.

В начале следующей недели сугробы вырастут до 28 сантиметров, что будет четырехкратным превышением нормы.