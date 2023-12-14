Путина спросили, как переехать в «телевизионную» Россию

Фото: «Прямая линия-2023» с Владимиром Путиным

Владимир Путин

Жители России пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на то, что реальная ситуация в стране отличается от той, что показывается в эфире телеканалов. На информационном табло с обращениями от граждан можно было увидеть вопрос о том, как «переехать в Россию, про которую рассказывают по Первому каналу».

Господин президент, когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной? — говорится в тексте одного из вопросов.

В настоящее время Владимир Путин отвечает на вопросы граждан, а также российских и иностранных журналистов в рамках прямой линии и пресс-конференции. Модератором на мероприятии выступает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявил, что продолжительность жизни в России в последние годы растет. По его словам, в 2023 году данный статистический показатель должен вырасти до 74 лет, что свидетельствует об эффективности государственной политики.

Путин принял решение объединить пресс-конференцию и прямую линию в одно мероприятие, которое получило название «Итоги года с Владимиром Путиным». Оно проходит в Гостином Дворе в Москве. В рамках мероприятия глава государства отвечает на вопросы, посвященные СВО, международным отношениям, экономике и другим сферам.