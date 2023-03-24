Путина попросили убрать Всемирный фонд природы из реестра иноагентов «Яблоко» попросило Путина исключить Всемирный фонд природы (WWF) из реестра иноагентов

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Представитель партии «Яблоко», эколог Николай Рыбаков направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вычеркнуть Всемирный фонд природы (WWF) (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из перечня иностранных агентов. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что включение WWF в этот список является ошибочным и необоснованным и такое решение негативно скажется на сохранении природы страны.

«Яблоко» <...> считает крайне ошибочным, несправедливым и необоснованным включение Всемирного фонда природы в этот реестр (иноагентов. — NEWS.ru). <...> Убежден, что это решение негативно отразится на сохранении уникальной природы нашей страны и должно быть отменено, — написал Рыбаков.

Всемирный фонд природы — международная общественная организация, работающая в сферах сохранения, исследования и восстановления окружающей среды. Имеет более 5 млн сторонников, работает в более чем 100 странах, поддерживает около 1300 природоохранных проектов по всему миру. В 2004 году Всемирный фонд природы стал российской национальной организацией.

Ранее в WWF сообщили о намерении с помощью суда добиться пересмотра решения Минюста РФ о включении в список иностранных агентов. Там уточнили, что фонд работает в России с 1994 года и имеет более 1,5 млн сторонников по всей стране. Представители фонда также отметили, что совет, который является высшим органом управления организацией, состоит из граждан России.