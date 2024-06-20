Путина наградили высшей государственной наградой КНДР Путин получил орден Ким Ир Сена в КНДР

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин был награжден высшей государственной наградой КНДР — орденом Ким Ир Сена, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Там отметили, что церемония прошла в Пхеньяне, таким образом глава государства был отмечен за особые заслуги в развитии российско-корейских отношений.

Уточняется, что Путин поблагодарил жителей Пхеньяна за теплую встречу, а лидера КНДР Ким Чен Ына и всех корейских коллег — за гостеприимство и плодотворную работу. Он также пригласил коллегу посетить Москву.

Открывая переговоры с российским лидером, Ким Чен Ын заявил, что отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета, который даже нельзя сравнивать с советским периодом. Также он отметил роль Москвы в поддержании стратегического баланса в мире и поддержал проведение спецоперации на Украине.

Известно, что по итогам встречи Путин и Ким Чен Ын заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в Пхеньяне, которые продолжались около двух часов. Предполагается, что новое соглашение придет на смену договорам, заключенным между Россией и Северной Кореей в 1961, 2000 и 2001 годах. Подробности пока неизвестны.