Путин жестом объяснил суть кадровых перестановок в силовом блоке Путин: кадровые перестановки должны обеспечивать успех СВО

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, рассказывая на встрече с командующими войсками российских военных округов о кадровых перестановках в системе государственной власти, использовал активную жестикуляцию, чтобы донести суть своих слов. Глава государства заявил, что изменения, касающиеся российского силового блока, не должны быть формальными, их цель — обеспечивать успех в специальной военной операции, передает ТАСС.

Я очень рассчитываю на то, что все, что произведено, все эти кадровые перемещения не должны быть формальными. Мы должны, еще раз повторю, максимально использовать весь наш административный ресурс для обеспечения главной задачи — успешной работы наших боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции, — сказал он.

Путин отметил, что Россия должна «удвоить, утроить» усилия по развитию оборонно-промышленного комплекса. Он добавил, что перемещения вокруг силового блока должны быть не формальными, а обеспечивать успех в спецоперации.

Кроме того, Путин рассказал, что экономист Андрей Белоусов, получивший должность министра обороны в новом правительстве России, в последнее время занимался поручениями двойного назначения, в том числе развитием беспилотных летательных аппаратов. Президент выразил надежду, что новый глава Минобороны справится с поставленными перед ним задачами.