Путин: русофобия лишила Запад российских туристов

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Запад потерял привлекательность для российских туристов и терпит убытки из-за русофобии и санкций, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания по вопросам развития отрасли глава государства указал, что иностранные рестрикции и другие ограничения обеспечили рост внутреннего туризма в стране. Слова президента цитирует сайт Кремля.

Сыграли свою роль внешние факторы, разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров, — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что для иностранных туристов в России при этом все должно быть доступно, в том числе электронные визы. По его словам, для долгосрочного развития туризма у страны есть огромный культурный, природный и рекреационный потенциал.

Глава государства добавил, что нужно развивать морские порты, ставя высокую планку, чтобы условия по цене и качеству превосходили мировые стандарты. Кроме того, Путин призвал ускорить концепцию развития автомобильного туризма.

Президент также поручил принять закон об освобождении от уплаты НДС туроператоров в сфере внутреннего туризма до конца весенней сессии парламента. Правительство внесло соответствующий проект закона в Госдуму 27 июня. Согласно поправкам, льготу предлагается установить на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027-го.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что система электронных виз для въезда иностранных туристов в Россию должна заработать до 15 июля. По словам министра, было много технических вопросов, которые отработали с МВД и Минцифры.