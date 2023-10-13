Путин заявил об отсутствии препятствий для мира между Баку и Ереваном

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора между Баку и Ереваном, нет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита СНГ. По его словам, которые цитирует сайт Кремля, «при доброй воле» это можно сделать.

Мне кажется, что это вполне возможно. Я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе. <...> При доброй воле с обеих сторон это все можно сделать, — сказал Путин.

Он отметил, что есть вопросы чисто технического характера, связанные с границей, но не столь важные. Путин добавил, что после заключения мира стороны смогут предпринять следующие шаги по развитию торгово-экономических связей.

Он также упомянул о готовности российской стороны содействовать переговорам между Азербайджаном и Арменией в надежде на заключение ими мира. Лидерам республик предложили встретиться в Москве.

Путин рассказал, что Баку и Ереван многократно были близки к соглашению по Карабаху, но не могли прийти к согласию по вопросу референдума. Одна сторона настаивала на определении конкретной даты, а другая считала это неважным и предлагала «это просто отнести на решение будущих поколений». Президент также напомнил, что в прошлом году руководство Армении признало Карабах частью Азербайджана.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Россию логичным местом для переговоров Армении и Азербайджана. При этом он подчеркнул, что конечный выбор локации останется за сторонами конфликта.