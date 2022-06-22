Путин заявил об эффективности макроэкономической политики России

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что макроэкономическая политика РФ демонстрирует эффективность на фоне санкционных ограничений Запада, пишет ТАСС. По словам российского главы, отечественной экономике удалось отстоять финансовую систему, а также положить начало стабилизации промышленного блока. Путин добавил, что Россия планирует расширить «предпринимательские свободы» путем запуска программ льготного кредитования и введения налоговых послаблений.

Наша макроэкономическая политика на деле показывает эффективность. Мы смогли защитить российскую финансовую систему, начать стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывая адресную социальную поддержку гражданам, — заявил Путин.

Ранее президент России заявил, что целью экономики РФ на годы вперед является ее уверенное развитие. Он добавил, что для этого потребуется изменить принципы существования страны.

В свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что РФ со своим энергетическим потенциалом является Ноевым ковчегом для мировой экономики. По его словам, Россия в состоянии обеспечивать мир энергетическими ресурсами на долгие годы вперед.