Абсолютное большинство жителей России поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, обычные граждане и российские компании активно помогают военнослужащим, отправляя им посылки с теплыми вещами и маскировочными сетями, а также передавая пожертвования в фонды помощи.
Наши герои в окопах знают, что с ними вся страна, — заявил Путин.
Российский лидер обратился к представителям органов власти с просьбой приложить все возможные усилия для того, чтобы оказать поддержку семьям военнослужащих. Он также поблагодарил политические партии и общественные организации за помощь. Путин подчеркнул, что благодаря всеобщей поддержке Россия никому не позволит вмешаться в ее дела.
Мы не дали разорвать страну на части. <...> Мы все граждане России. Мы сами будем определять свой путь и беречь связь поколений, а значит и непрерывность исторического развития. Решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из наших традиций, верований и мировоззрения, которые мы передадим нашим детям, — заявил он.
Президент России выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве. Оно стало 19-м по счету. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, послание продлится более часа. Темы послания не раскрываются, однако предполагается, что в ходе выступления Путин затронет вопросы как внутренней, так и внешней политики РФ.