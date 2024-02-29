Путин заявил о поддержке СВО большинством россиян

Фото: Скриншот с видео «Послание президента РФ Федеральному Собранию-2024»

Президент РФ Владимир Путин

Абсолютное большинство жителей России поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, обычные граждане и российские компании активно помогают военнослужащим, отправляя им посылки с теплыми вещами и маскировочными сетями, а также передавая пожертвования в фонды помощи.

Наши герои в окопах знают, что с ними вся страна, — заявил Путин.

Российский лидер обратился к представителям органов власти с просьбой приложить все возможные усилия для того, чтобы оказать поддержку семьям военнослужащих. Он также поблагодарил политические партии и общественные организации за помощь. Путин подчеркнул, что благодаря всеобщей поддержке Россия никому не позволит вмешаться в ее дела.

Мы не дали разорвать страну на части. <...> Мы все граждане России. Мы сами будем определять свой путь и беречь связь поколений, а значит и непрерывность исторического развития. Решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из наших традиций, верований и мировоззрения, которые мы передадим нашим детям, — заявил он.

Президент России выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве. Оно стало 19-м по счету. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, послание продлится более часа. Темы послания не раскрываются, однако предполагается, что в ходе выступления Путин затронет вопросы как внутренней, так и внешней политики РФ.