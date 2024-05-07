Путин заявил о желании поклониться участникам СВО

Фото: kremlin.ru/Александр Казаков, РИА «Новости»

Владимир Путин

Вступивший в пятый раз в должность президента России Владимир Путин в своей речи после инаугурации заявил, что хочет поклониться участникам специальной военной операции на Украине, трансляцию его выступления вела пресс-служба Кремля. По словам главы государства, безопасность народов России превыше всего.

Сделаем все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении, — подчеркнул президент РФ.

7 мая в Кремле прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Он принес присягу стране и народу, после чего вступил в должность главы государства в пятый раз. Всего на церемонию пригласили 2600 человек.

Свою речь на инаугурации в Кремлевском дворце российский лидер завершил словами «вместе победим». Он подчеркнул, что россияне — великий народ, и Россия, преодолев все преграды, воплотит в жизнь все задуманное.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в будущем сделать день инаугурации президента России выходным днем. По ее словам, российские сенаторы могут выступить с подобной инициативой. Она подчеркнула, что раз в шесть лет можно себе это позволить.