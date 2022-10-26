Путин заявил о высоком конфликтном потенциале в мире Путин: конфликтный потенциал на глобальном и региональном уровнях остается очень высоким

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил о высоком уровне конфликтного потенциала на глобальном и региональном уровнях. В ходе выступления перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ российский лидер указал на возникновение новых рисков и вызовов для коллективной безопасности стран, входящих в Содружество Независимых Государств.

Сегодня ваша совместная работа особенно значима. Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким. Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности, — процитировали Путина на сайте Кремля.

По словам президента РФ, рост конфликтного потенциала спровоцировало обострение геополитического противостояния на мировой политической арене. Путин сделал акцент на том, что картина мира постепенно становится многополярной. Однако такие трансформации, как отметил Путин, нравятся далеко не всем политическим лидерам.

Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействуют широкий спектр политических, военных, экономических, информационных, других методов и средств — от слома правовых механизмов стратегической стабильности до введения против несогласных со своей политикой односторонних санкций, — отметил Путин.

Президент заявил о том, что некоторые страны не гнушаются прямых диверсий для сохранения мирового господства. Путин в том числе упомянул ЧП на «Северных потоках». По мнению главы государства, подрывы на газопроводах поставили под угрозу энергетическую инфраструктуру всей Европы. От этого, подчеркивает президент, также страдают миллионы людей.

Фактически речь идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры. И делается это невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей. И, на самом деле, помалкивают по поводу того, а кто же это сделал, кто заинтересован в этом, — заявил Путин.

По мнению президента, лидеры некоторых стран активно пользуются тактикой шантажа, давления и запугивания на всем пространстве СНГ. Путин в том числе рассказал о попытках реализации сценариев «цветных революций», националистических и экстремистских угроз, которые разжигают вооруженные конфликты.

Чего они добиваются — те, кто это делает, — мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом, — высказался Путин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил украинские власти в ядерном терроре. Лидеров европейских государств и США, оказывающих военную и финансовую помощь Киеву, он назвал пособниками и спонсорами ядерного терроризма.