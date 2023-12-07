Путин заявил о возможности «настоящей революции» в мировой экономике Путин: монополия крупных банков Запада в ближайшее время может быть подорвана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил о возможности «настоящей революции» в мировой экономике в ближайшие годы, которая прекратит монополию крупных западных банков. В ходе своего выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» он отметил, что, по оценкам экспертов, в скором времени монополия крупных западных банков будет подорвана. По его словам, некоторые западные банки уже находятся не в лучшем состоянии. Трансляция выступления ведется на сайте Кремля.

По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Да и сами они, как мы видим уже, не в самом лучшем состоянии находятся, — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая в январе — ноябре вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной отметки в $218,17 млрд. Таким образом, он досрочно превысил официально запланированный показатель на 2023 год.

Путин ранее заявлял, что рост реальных доходов россиян превысил 12%, а уровень жизни европейцев, наоборот, снижается. По его словам, Евросоюз может помогать Украине исключительно за счет дальнейшего ухудшения положения граждан и своей экономики.

В сентябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что выстраивающемуся долгие годы после завершения холодной войны миропорядку настал конец. По его словам, на смену мирным временам пришла «активизировавшаяся конкуренция с авторитарными и ревизионистскими державами».