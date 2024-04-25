Путин заявил о важности социальной рекламы

Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что социальная реклама очень важна, но когда речь идет о питании в школах, это уже скрытая реклама. Глава государства назвал такие интеграции «джинсой», выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Когда мы говорим о детском питании или питании в школах, это вроде как социальная реклама, но если при этом показывают конкретную фирму, которая производит ту или иную колбасу или сосиски, которую нужно продвигать в школах, то это уже скрытая реклама конкретного производителя или, как на телевидении говорят, «джинса», — сказал президент.

Российский лидер на съезде также анонсировал запланированный визит в Китай. Президент намерен посетить КНР в мае, однако точная дата поездки пока не раскрывается. По словам Путина, он возьмет с собой произведение российского философа Николая Чернышевского «Что делать?» и вручит его главе республики Си Цзиньпину. Последний визит президента России в Китай состоялся в октябре 2023 года.

Си Цзиньпин в марте поздравил Путина на минувших выборах главы государства. Лидер КНР отметил, что переизбрание президента отражает поддержку народа.