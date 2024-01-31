Путин заявил о важном этапе для России Путин: мы проходим важный этап в развитии страны

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Президент РФ Владимир Путин

Россия проходит важный и сложный этап в своем развитии, заявил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. По его словам, которые приводит ТАСС, подавляющее большинство поставленных задач решается.

Мы проходим очень сложный, очень важный этап в развитии нашей страны, в укреплении ее независимости, суверенитета, самостоятельности, причем по всем векторам, по всем направлениям, — сказал Путин.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что порядка 465 тысяч человек подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России. По ее словам, еще 80 тысяч граждан отправили заявления для участия в избирательном процессе по месту нахождения через приложение «Мобильный избиратель».

До этого политик Борис Надеждин сообщил, что его поддерживают 15 млн россиян. По его словам, согласно опросу его штаба, по популярности он занимает второе место после главы государства Владимира Путина. Надеждин подчеркнул, что не ставит перед собой задачи «бесконечно долго» управлять страной, чтобы не совершать «катастрофических ошибок».