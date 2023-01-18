Путин заявил о тенденции к снижению инфляции

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими в ходе посещения АО «Северо-западный региональный центр концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховский завод

Инфляция в России имеет тенденцию к замедлению, однако слишком сильно ее снижать нельзя, так как это может привести к сбоям в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей». По словам главы государства, в районе первого квартала инфляция ожидается около 5%.

Тенденция к снижению. Мы думаем, что в районе первого квартала будет где-то около 5%, а потом даже есть тенденция к дальнейшему снижению, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что перед правительством поставлена задача индексировать в этом году МРОТ выше инфляции. По его словам, индексация минимального размера оплаты труда и других составляющих, влияющих на уровень реальных доходов граждан, должна быть выше, чем инфляция. При этом диктовать уровень зарплат предприятиям весьма опасно, так как это может привести к разбалансировке их экономики.

В конечном итоге, если пойти по этому пути, то предприятие может оказаться нерентабельным. Просто будет закрыто и все. Рабочие места закроются. <...> Здесь нужно в условиях рыночной экономики действовать очень аккуратно, — сказал Путин.

Накануне президент на совещании с правительством по экономическим вопросам заявил, что ВВП за 11 месяцев снизился только на 2,1%. При этом, по его словам, снижение по итогам года ожидается лишь на 2,5%. Глава государства также призвал поддержать положительную тенденцию развития экономики, особо отметив темпы роста в агропромышленном и военно-промышленном комплексах.