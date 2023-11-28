Путин заявил о сокращении детской смертности в России в два раза

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Президент России Владимир Путин

За последние десять лет детская смертность пациентов от 0 до 17 лет сократилась более чем в два раза, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия новых и капитально отремонтированных объектов здравоохранения в российских регионах. По его словам, которые публикует сайт Кремля, показатель по младенческой смертности находится на исторически минимальных значениях.

Работа, которую мы проводим, уже дает ощутимые результаты. Так, за последние десять лет нам удалось почти в два раза снизить младенческую смертность. Кстати говоря, и детская смертность — от 0 до 17 лет — также сократилась более чем в два раза. Сейчас данный показатель по младенческой смертности находится на исторически минимальных значениях, да и по детской в целом, я думаю, тоже на исторически минимальных значениях, — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что в РФ с каждым годом растут объемы оказания высокотехнологической помощи несовершеннолетним пациентам. Путин подчеркнул, что наращивается финансирование закупок лекарственных препаратов для детей, которые имеют тяжелые и жизнеугрожающие хронические заболевания.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что младенческая смертность уменьшилась до 4,1 случая на тысячу новорожденных. В процентном выражении этот показатель составил 6,8%.