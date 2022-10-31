Путин заявил о согласовании совместного заявления по Карабаху

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Трехсторонняя встреча президента РФ Путина, президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна в Сочи

Президент России Владимир Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху. Российский глава также назвал полезной встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским главой Ильхамом Алиевым. По словам президента РФ, во время переговоров в Сочи была создана атмосфера для будущих договоренностей.

Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать. Некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее я согласен с оценкой в том, что встреча была полезной, — заявил Путин.

При этом российский лидер отметил, что в рамках встречи в Сочи сторонам удалось согласовать не все вопросы касательно ситуации вокруг Карабаха. Однако Путин подчеркнул, что Россия со своей стороны сделает все возможное для того, чтобы достигнуть окончательного и всеобъемлющего урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Россия со своей стороны будет делать все, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование (между Ереваном и Баку. — NEWS.ru) было достигнуто, — добавил Путин.

Ранее на встрече с президентом России Алиев заявил, что карабахский конфликт — это уже история, он был решен два года назад, в этом контексте обсуждать нечего, а вот нормализация отношений Азербайджана и Армении требует серьезных шагов. Кроме того, Алиев напомнил о выдвижении Баку пяти основных принципов, благодаря которым отношения между странами должны быть нормализованы.