Путин заявил, что Россия идет по сложному пути развития

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Владимир Путин

Россия проходит сложный путь своего развития, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. По его словам, которые приводит ТАСС, в текущих условиях особенно важное значение имеет укрепление судебной и правовой систем. Они являются базой для существования государственности, считает он.

Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный. И укрепление судебной системы, правовая система страны, безусловно, являются базой не только для развития, но и для существования российской государственности, — заявил глава государства.

Владимир Путин ранее заявил, что основой суверенитета страны является сильное и ответственное гражданское общество. По его словам, мотором для развития государства также являются общественные, предпринимательские и волонтерские инициативы. Условием достижений и побед же является сплоченность и единство народа.

Президент России 18 августа также утвердил состав делегации, которую отправят на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Ее возглавит глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, также являющийся постоянным членом Совета Безопасности России.