Путин заявил о сложной ситуации с рождаемостью в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ситуация с рождаемостью в России остается сложной, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин отметил, что в отдельные месяцы 2023 года темпы рождаемости были выше, чем в прошлом году, но в целом тенденция оставляет желать лучшего, по его словам, которые приводит ТАСС.

Пока в России рождается меньше детей, чем год назад, — констатировал Путин.

Глава государства подчеркнул, что требуются дополнительные меры в сфере демографии. По его словам, необходимо добиться «перелома» в ситуации с рождаемостью, дополнительно поддержать семьи, будущих мам и традиционные ценности. Уже сейчас для решения этой задачи продлевают пособия для молодых мам, которые выходят на работу до того, как ребенку исполнится 1,5 года, напомнил президент. Кроме того, с сентября запустят пилотный проект единой системы помощи как полным семьям, так и женщинам, воспитывающим детей в одиночку, добавил он.

Согласно данным Росстата, в 2022 году в России зафиксировали минимальное число новорожденных за последние 22 года. Так, по итогам прошлого года рождаемость упала на 6,9%, до 1,3 млн человек, что стало самым низким показателем с 2000 года.