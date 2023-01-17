Путин заявил о росте добычи нефти на 2% вопреки санкциям Запада

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Нефтедобыча в России выросла примерно на 2% по итогам 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам российского главы, общий объем добычи сырья составил 535 млн тонн баррелей. Путин подчеркнул, что увеличение нефтедобычи произошло вопреки санкциям Запада.

Несмотря на санкционные давления, добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла примерно на 2%, объем добычи составил 535 млн тонн, — заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Российский глава также сообщил о сокращении добычи газа в 2022 году на 11,8. Тем не менее, Путин отметил, что мировые цены на энергоресурсы выросли, в связи с чем отечественные компании, работающие в газовом секторе, закрыли прошлый год с хорошей прибылью. По словам президента, российские компании, занимающиеся добычей газа, в 2022 году увеличили платежи в бюджет на 10%.

Вице-премьер Александр Новак, резюмируя итоги 2022 года, рассказал о росте добычи и экспорта российской нефти. Во время совещания с премьер-министром Михаил Мишустиным он отметил, что положительный результат получен, несмотря на действия недружественных стран и санкции в отношении РФ.