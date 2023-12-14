Путин заявил о рисках для Аргентины утратить суверенитет из-за доллара Путин назвал утратой суверенитета идею властей Аргентины перейти на доллар

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин назвал понятной логику решения нового главы Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар, однако, по мнению российского лидера, такие действия приведут к значительной утрате суверенитета. В ходе итоговой прямой линии и пресс-конференции в Гостином дворе глава российского государства отметил, что жесткая привязка нацвалюты к доллару чревата серьезными социально-экономическими последствиями.

В Аргентине инфляция, по-моему, где-то 143%, и поэтому, да, очень много проблем. <...> Логика понятна, но это конечно значительная утрата суверенитета страны. Если другого выхода руководство Аргентины не видит из известных финансово-экономических проблем страны — это их решение, — заявил он.

Ранее Аргентина пригласила Россию на инаугурацию Милея. Позднее российская дипмиссия заявила, что РФ на церемонии представит посол страны в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Сообщалось, что новый президент не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой этих стран. Советник главы государства Диана Модино отметила, что дипломатические отношения необходимы не только для поддержания дружественных связей, но и для решения возникающих противоречий.