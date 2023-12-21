Путин заявил о рекордном количестве дорог, построенных в России за 2023 год

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Грузовые автомобили на открывшейся автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

В России построили рекордное количество дорог за 2023 год, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии автодороги М-12 «Восток», сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что надежные транспортные артерии имеют принципиальное значение для страны.

В целом по России по итогам текущего года будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог. В регионах, включая Донбасс и Новороссию, уложено более 188 млн кв. м асфальтобетона. Это рекордные объемы и весомый вклад в развитие дорожной сети нашей страны, в повышение качества жизни людей, — сказал Путин.

На церемонии открытия автомобильной дороги М-12 «Восток» президент отметил, что ее протяженность составляет более 800 км. Теперь по скоростной автостраде можно доехать из Москвы до Казани примерно за 6,5 часа, что почти вдвое быстрее, чем раньше, подчеркнул Путин.

Строительство автомагистрали завершили на семь месяцев раньше срока. Стоимость проезда из Москвы до Казани по М-12 для легковых автомобилей составит 4481 рубль, сообщали в «Автодоре». Чтобы доехать до другого берега Волги, нужно заплатить еще 319 рублей.