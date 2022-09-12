Путин заявил о провале тактики блицкрига Запада против России

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Россия уверенно справляется с внешним давлением, а по сути с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран, заявил на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин. По его словам, опубликованным на сайте Кремля, тактика «экономического блицкрига», примененная Западом против России, не сработала.

Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех и для них тоже, — подчеркнул президент.

Ранее президент заявил, что экономический блицкриг Запада не состоялся, потому что Центробанк, кабмин, Госдума и Совет Федерации оперативно и слаженно отреагировали на этот вызов. Он подчеркнул, что европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет только к росту цен на газ. По словам Путина, это в очередной раз доказывает, что санкции против России наносят больший ущерб тем странам, которые их и вводят.

Также глава государства прокомментировал санкционный блицкриг Запада цитатой американского писателя Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Он уточнил, что несмотря на старания «со стороны», «отменить страну» с имеющимися у нее связями и обязательствами по внешней торговле невозможно.