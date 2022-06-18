Путин заявил о продолжении отношений с Боснией и Герцеговиной Путин: отношения с Боснией и Герцеговиной продолжаются и будут развиваться

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Президент России Владимир Путин и Милорад Додик

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва сейчас имеет некоторые сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной, поскольку Сараево присоединилось к антироссийским санкциям. Однако отношения двух стран продолжаются и будут развиваться, отметил он на встрече с членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком, сообщает РИА Новости.

К сожалению, в современных условиях с Боснией и Герцеговиной у нас есть определённые сложности, связанные с присоединением к санкциям, но мы знаем вашу позицию и высоко её ценим. Несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться. Особенно с теми, кто хочет поддерживать эти отношения, а вы, насколько я знаю, как раз относитесь к таким людям, — подчеркнул российский лидер.

Он поблагодарил Додика за визит на Петербургский форум, и выразил надежду, что для гостя из Боснии и Герцеговины он оказался небесполезным и интересным.

Ранее стало известно, что Милорад Додик заявил: его стране понятны причины, по которым Россия признала независимость ЛНР и ДНР. Правительство страны прекрасно понимает сложившуюся ситуацию. Также политик, который представляет сербское население в Боснии и Герцеговине, прокомментировал возможное вступление страны в НАТО.