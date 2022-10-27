Режим отмены плановых проверок бизнеса продлят на 2023 год Путин заявил о продлении режима отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год

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На следующий год в России будет продлен режим отмены плановых проверок бизнеса, заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент страны Владимир Путин. По его словам, плановые проверки были прекращены для малого и среднего предпринимательства, а также для крупного бизнеса.

Это наш выбор — сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Плановые проверки прекращены для МСП и для крупного бизнеса. Мы продлим этот режим и на 2023 год, — сказал Путин.

Путин добавил, что российское предпринимательское сообщество с легкостью берется за то, что для западных партнеров еще недавно казалось невозможным.

Ранее президент отметил, что иностранные компании, покидающие российский рынок, продают бизнес за доллар своему менеджменту и «на ухо шепчут», что скоро вернутся.

По его словам, является очевидным то, что у уходящих компаний есть договоренности с их менеджментом, которому они продают свое многомиллиардное имущество за один доллар.