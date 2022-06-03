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Путин заявил о появлении новых рисков для России

Путин оценил важность работы Совбеза из-за сложной и труднопредсказуемой мировой ситуации

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил Совет безопасности России с 30-летием со дня его создания. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он подчеркнул важность работы аппарата в условиях «сложной и труднопредсказуемой» ситуации в мире и появления «новых вызовов и рисков».

Сегодня ваша компетентная, ответственная, многоплановая работа особенно востребована. Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному поступательному развитию, — говорится в сообщении.

Президент также отметил особую роль Совбеза в вопросах защиты страны от различных угроз. Путин подчеркнул, что в центре внимания членов и сотрудников аппарата были обеспечение суверенитета и повышение международного авторитета РФ.

Кроме того, глава страны в поздравлении напомнил, что Совбез участвовал в усовершенствовании госуправления и внес вклад в совершенствование действенной социально-экономической и региональной политики.

Ранее состав Совбеза расширился. В него был включен новый глава МЧС Александр Куренков, кандидатуру которого на эту должность предложил лично глава государства.