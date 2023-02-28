Путин заявил о потерях ФСБ в ходе СВО

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Владимир Путин

Подразделения ФСБ принимали участие в спецоперации, среди сотрудников ведомства есть потери, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ. Он уточнил, что руководство ведомства должно сделать все для поддержки близких погибших, сообщает ТАСС.

К сожалению, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что боевой опыт ФСБ необходимо в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности и защиты прав и свобод граждан России.

Кроме того, Путин поручил ФСБ усилить работу на российско-украинской границе: пресекать работу диверсантов и ввоз в РФ оружия и боеприпасов.

Он также возложил на ведомство ответственность за контроль объектов критически важной инфраструктуры, мест массового пребывания людей, предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.