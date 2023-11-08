Путин заявил о попытках внешних сил «расшатать» ситуацию в странах СНГ

Фото: kremlin.ru/Михаил Метцель, ТАСС

Владимир Путин

Некоторые государства стремятся «расшатать» ситуацию в странах СНГ, заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам встречи секретарей советов безопасности содружества. По его словам, которые приводит ТАСС, внешние силы пытаются воздействовать на легитимную власть и традиционные ценности. Он подчеркнул, что сохраняются и другие угрозы, такие как терроризм и организованная преступность.

Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, — рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что терроризм, преступность, наркоторговля, нелегальная миграция и радикализм являются общими угрозами для стран СНГ. Путин считает, что для решения этих проблем и обеспечения безопасности необходима согласованная коллективная реакция и большая превентивная работа. Особую важность имеет прогнозный и информационно-аналитический потенциал совбезов стран СНГ.

Путин ранее заявил, что Содружество Независимых Государств играет важную роль в составе Евразии. По его словам, оно является неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности на всем евразийском пространстве.