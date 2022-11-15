Путин заявил о попытках ряда стран раскачать суверенитет России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о попытках ряда стран раскачать суверенитет России. Во время заседания организационного комитета «Победа» он пояснил, что Москве удалось вовремя пресечь подобные попытки. По мнению главы государства, раскачивание суверенитета стран и народов начинается с исторических «мифов», такое произошло с Украиной.

Попытки ряда стран переписать историю становятся агрессивнее, это делается для раскачивания суверенитета России, ее ослабления. <...> Но в России вовремя поставили заслон национальной идентичности, — сказал Путин.

Он отметил, что основа национальной идентичности страны — это «преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры».

Президент России ранее подписал указ, которым утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Согласно указу, традиционные ценности — это нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности. К ним, как говорится в указе, относятся «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу».

Также перечислены «высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов». Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей отводится православию.