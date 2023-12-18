Путин заявил о подготовке в России миллиона высококлассных специалистов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в течение трех лет будет подготовлен миллион высококлассных специалистов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства. По его словам, сейчас правительство верстает для себя соответствующие программы.

По программам, которые государство для себя верстает, где-то в течение ближайших трех лет мы должны подготовить минимум миллион таких (высококлассных. — NEWS.ru) специалистов, — сказал глава государства.

Глава государства подчеркнул важность того, чтобы процесс подготовки был тесно связан с рынком труда и с работодателями, которые ждут специалистов высокого класса на своих предприятиях. Также Путин заявил, что примерно через три года в стране начнет улучшаться демографическая ситуация. По его словам, уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным.

Ранее отечественные производители электроники пожаловались правительству на плохое качество подготовки специалистов для отрасли. По их мнению, сроки обучения профильных специалистов следует увеличить на один год.

Тем временем Министерство науки и высшего образования РФ планирует в 2025 году начать профильное обучение порядка 40 тысяч российских студентов работе с беспилотными авиационными системами. А к 2030 году число таких студентов увеличится почти до 180 тысяч.