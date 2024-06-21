Путин объяснил цель развития ядерной триады Путин: Россия планирует развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания

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Президент России Владимир Путин

Россия планирует и дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. По его словам, которые приводит ТАСС, российская армия будет проводить военные учения вместе с дружественными государствами.

В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и баланса сил в мире, — сказал глава государства.

Российский лидер ранее заявил, что Москва думает о внесении возможных изменений в свою ядерную доктрину, направленных на понижение порога применения этого вида оружия. По его словам, такие обсуждения ведутся в связи с новыми угрозами со стороны стран Запада.

Депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что слова Путина о возможных изменениях в ядерной доктрине могут привести к смене условий применения такого вида вооружения. Парламентарий подчеркнул, что доктрина может меняться в зависимости от обстоятельств и угроз для безопасности государства. Он напомнил, что Россия постоянно посылает Западу однозначные сигналы: их ждет асимметричный ответ в случае продолжения ядерной эскалации.

Кроме того, Толмачев высказал мнение, что НАТО продолжает нагнетать обстановку в Европе, а это может привести к полномасштабному столкновению ядерных держав и гибели человечества. По его мнению, политика США направлена на разжигание Карибского кризиса 2.0 прямо в центре Европы.