Путин заявил о необратимой дедолларизации БРИКС

Фото: Zhang Yudong/XinHua/Global Look Press

Доля доллара в расчетах между БРИКС продолжает снижаться, что является необратимым процессом, заявил президент РФ Владимир Путин. Так, в 2022 году в экспортно-импортных операциях в рамках объединения в валюте США осуществлялось лишь 28,7% сделок, указал глава государства в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.

Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля, — подчеркнул Путин.

В октябре 2022 года Путин назвал ошибкой властей США то, что они используют доллар как оружие. Глава государства пояснил, что таким образом Вашингтон подрывает доверие к валюте.

Бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов считает, что для широкого перехода на региональные валюты миру понадобится еще примерно десять лет. По оценке экс-главы Минфина, доллар все еще доминирует, на его долю приходится около 60% всех торговых расчетов.

Ранее в секретариате зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева сообщили, что Россия готова обсуждать использование в торговле с Вьетнамом национальных валют. Кроме того, Москва рассматривает возможность оплаты услуг и снятия наличных с помощью карт «Мир».