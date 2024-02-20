Путин заявил о необходимости наладить безопасность школ

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Власти на всех уровнях должны уделять предельное внимание безопасности школ, в том числе в вопросе экстренной связи с полицией, заявил президент России Владимир Путин на совещании по программе капремонта учреждений. По его словам, учебные заведения нужно оснастить видеонаблюдением и системами экстренной связи.

Здесь нужно действовать предельно четко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдением, оповещением, наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин поручил правительству в 2024 году уделить особое внимание повышению реальных доходов россиян и снижению уровня бедности. Распоряжение было обращено к правительству и исполнительным органам субъектов страны, а также Банку России. Доложить о проделанной работе им следует до 15 марта, 1 июня и 1 декабря 2024 года.

В январе Путин отметил, что России еще есть над чем работать, однако страна успешно укрепляется по всем векторам. Он подчеркнул, что идет укрепление государства по всем векторам, и первый из них — экономика, которая стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Кроме того, Россия, уточнил он, укрепляет свой суверенитет, в данном вопросе приоритетными остаются технологическая и экономическая области.