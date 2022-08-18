Путин заявил о необходимости модернизировать верфи

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать отечественных судостроителей и модернизировать верфи, передает РИА Новости. По его мнению, подобные меры поспособствуют появлению в стране качественных передовых судов.

Нужно дать ход инициативам российских судостроителей, их отечественных поставщиков и заказчиков. Поддержать модернизацию наших верфей и предусмотреть удобные финансовые механизмы, чтобы внутри России появились новые заказы на качественные, современные суда, — подчеркнул глава государства.

При этом он отметил, что строительство верфей должно осуществляться согласно требованиям самих заказчиков, в лице которых выступают транспортные, рыбопромысловые, энергетические и другие предприятия.

Ранее стало известно, что судостроительный завод «Пелла» модернизирует катера проекта 03160 «Раптор», учитывая опыт их применения в спецоперации на Украине. Катеру требуется более эффективная система защиты, рассказал представитель верфи. Он добавил, что при модернизации потребуется полная локализация. На заводе, который строит катера для ВМФ России, в частности, уже провели работу «по импортозамещению пропульсивного комплекса».