Путин заявил о необходимости искоренения нацизма Путин: нужно делать все против возрождения нацизма

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Владимир Путин

Нынешние немцы не несут ответственности за действия нацистов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Однако, подчеркнул он, нужно делать все против возрождения нацизма.

Нынешние поколения немцев не несут ответственности за то, что творили нацисты и фашисты — и в самой Германии, и в мире в целом, и в Европе, но мы все должны сделать все, чтобы ничего подобного в будущем в мире не повторилось. И в этом, может быть, особая ответственность немецкого народа, — указал президент.

Ранее Путин отметил, что нынешнее поколение немцев не должно нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия. Надо исходить из реалий сегодняшнего дня и смотреть, кто какую политику проводит, иначе это будет «злоупотреблением тем, что пережили народы Советского Союза», а это — «ни к чему», к тому же несправедливо, уточнил глава государства.

До этого Путин констатировал, что аплодисменты эсэсовцу в парламенте Канады свидетельствуют о том, что дело Гитлера все еще живет. По его мнению, денацификация, о которой говорят в России, является избавлением от тех, кто пытается данную идеологию сохранить. К тому же инцидент в парламенте Канады хорошо известен, но «замалчивается на Западе», заключил глава государства.