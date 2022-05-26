Путин назвал Россию крупнейшим экспортером пшеницы

Пшеница / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня Россия — самый крупный экспортёр пшеницы в мире. Некоторые страны превосходят её по производству зерна, но на внешнем рынке РФ занимает первое место, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания I Евразийского экономического форума, передаёт ТАСС.

Россия остается самым крупным экспортёром пшеницы в мире, номер один, — сказал глава государства.

Он напомнил, что ещё недавно Россия только закупала пшеницу, но теперь продаёт её. При этом РФ занимает лидирующую позицию на внешнем рынке, хотя и уступает по количеству производимого зерна некоторым странам, в частности, Китаю и США. Однако эти государства и потребляют больше, заметил Путин.

Ранее эксперт по вопросам продовольственной безопасности Сара Менкер заявила на Совбезе ООН, что мировых запасов пшеницы осталось примерно на 10 недель. Она отметила, что конфликт России и Украины, которые производят примерно треть всего объёма зерна, не является причиной этого. По её словам, кризис начался гораздо раньше и с прекращением российской спецоперации не закончится.