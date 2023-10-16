Путин заявил о колоссальных украинских потерях в ходе контрнаступления Путин: потери Украины в восемь раз превысили российские

Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

В ходе контрнаступления украинская армия понесла колоссальные потери, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая. Глава государства заявил, что они составили примерно 8 к 1, то есть в восемь раз превысили российские.

Начали активные боевые действия, так называемое контрнаступление. С 4 июня оно продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные ‒ 1 к 8 примерно, если в соотношении, — заявил Путин.

В сентябре и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что украинская армия за год потеряла до 90% личного состава, прибывшего в подразделения осенью 2022 года. Уже тогда он говорил, что подразделения ВСУ экстренно нуждаются в пополнениях.

В середине октября пленный солдат ВСУ Александр Бень рассказал, что бойцы Вооруженных сил России уничтожили более 60% 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады украинских военных в Запорожской области. Он уточнил, что военные погибли в результате обстрелов из танков, минометов и станковых противотанковых гранатометов. Бень также рассказал о больших проблемах украинских военных с продовольствием.