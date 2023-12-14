«Все нормализуется»: Путин сделал прогноз об изменениях курса рубля Путин заявил о грядущем росте курса рубля

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин

Текущая ситуация с курсом рубля носит временный характер, заявил президент России Владимир Путин, выступая в эфире телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным». По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, со временем ситуация с отечественной валютой нормализуется. Путин также подчеркнул, что курс рубля зависит от нескольких критериев, в том числе и от растущего спроса внутри страны.

Глава государства подчеркнул, что растущий спрос — не единственный фактор, влияющий на курс рубля. По его словам, на этот показатель также влияют условия на международном рынке и от цен на российские товары, поставляющиеся в другие государства.

Все нормализуется, [ситуация с курсом рубля] носит временный характер. А ситуация на финансовом рынке — стабильна, — отметил президент.

Владимир Путин ранее заявил, что российская экономика накопила достаточный запас прочности, чтобы продолжать ее развивать в сложившихся условиях. По словам главы государства, это стало возможным благодаря консолидации общества и общей устойчивости финансово-экономической системы страны. Кроме того, определенное влияние на ситуацию указало укрепление силовых структур.