Путин заявил о готовности России помогать другим странам продовольствием

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Владимир Путин

Россия обеспечивает собственные потребности в продовольствии и готова помогать другим странам, которые испытывают его дефицит, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что дисбаланс в мировом продовольствии возник из-за авантюрной политики Запада, сообщает РИА Новости.

Мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей, помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела, без всякого преувеличения, авантюрная, непрофессиональная политика некоторых западных стран, — сказал глава государства.

Ранее стало известно о продлении зерновой сделки. В МИД России заявили, что Москва не собирается ее «рубить». Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru отметил, что в этом соглашении Запад заинтересован кровно. По его словам, Европа сейчас отчаянно ищет продовольствие где только может, она просто не выдержит лавины беженцев, которые хлынут из-за голода в африканских странах.