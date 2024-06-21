Путин: Россия готова к широкому сотрудничеству, в том числе с ЕС и НАТО

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Владимир Путин

Россия готова к широкому международному сотрудничеству по вопросам безопасности в Евразии, в том числе с ЕС и НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, такое обсуждение возможно при согласии всех сторон.

Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов: как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями — европейскими и натовскими государствами в том числе, — объяснил президент на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов.

Ранее Путин заявил, что Запад регулярно эскалирует ситуацию на Украине, вероятно, рассчитывая на испуг России. Однако, как заметил президент, такой план ошибочен. Он подчеркнул, что для РФ все это означает прекращение ее государственности, поэтому перед страной встает вопрос: «А зачем бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?»

Накануне Путин заявил, что обстрелы Вооруженными силами Украины территорий России западным оружием близки к агрессии. Глава государства отметил, что Москва в таком случае оставляет за собой право на ответные действия. Запад, продолжая снабжать Украину оружием, указывает на отсутствие возможности контролировать его дальнейшее применение, подчеркнул он. Россия, как утверждает Путин, может поступать аналогичным способом.