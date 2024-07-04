Путин заявил о готовности РФ сотрудничать с «Талибаном» против терроризма Путин: РФ приветствует сигнал «Талибана» о совместной работе против терроризма

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Владимир Путин

Власти России получили сигналы от представителей движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) о готовности совместно работать в сфере противодействия терроризму, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по итогам заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Российский лидер подчеркнул, что Москва приветствует такие устремления.

И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения «Талибан» о том, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что талибы, контролирующие власть в Афганистане, безусловно являются союзниками России по борьбе с терроризмом. Путин добавил, что движение «Талибан» также заинтересовано в том, чтобы на афганской территории была стабильность.

Ранее Путин заявил о невозможности установления режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения до того, как будут инициированы переговоры между Россией и Украиной. Российский лидер пояснил, что Москва не может принимать подобные решения «в надежде» на позитивные шаги второй стороны.