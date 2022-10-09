Путин заявил о готовности помочь беднейшим странам с продовольствием

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности. Это позволяет вносить вклад в решение глобальных продовольственных проблем, помогая беднейшим странам мира, отметил российский лидер в поздравлении работникам сельского хозяйства с профессиональным праздником, опубликованном на сайте Кремля.

Путин назвал агропромышленный комплекс одним из ключевых секторов российской экономики, который постоянно показывает убедительные и достойные результаты.

Так, в этом году ожидается рекордный урожай зерновых — порядка 150 миллионов тонн, в том числе около 100 миллионов тонн пшеницы. Еще сравнительно недавно такие цифры казались труднодостижимыми, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сельхозпроизводители полностью обеспечивают внутренний рынок необходимыми видами продуктов, увеличиваются возможности экспорта.

Готовы, подчеркну это особо, вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам, — отметил Путин.

Российский президент поблагодарил работников и ветеранов отрасли за работу, пожелав им благополучия.

Ранее Владимир Путин подтвердил готовность бесплатно передать 300 тысяч тонн удобрений в развивающиеся страны. Президент отметил, что 90% российского экспорта продовольствия идет в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Он также призвал секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии и потребовать от ЕС снять ограничения на экспорт российских удобрений в третьи страны.