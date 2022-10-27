Президент России Владимир Путин заявил, что перед человечеством сейчас два пути: дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех раздавит, или совместно попытаться найти работающие решения, пусть они и не идеальны.

Перед человечеством сейчас по сути два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно нас всех раздавит или все же вместе попытаться найти решение, пусть не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным, — сказал глава государства.