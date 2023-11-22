Путин заявил о дефиците мест в российских гостиницах на горнолыжный сезон

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что обеспокоен ситуацией с большой нехваткой мест в российских гостиницах на зимний туристический сезон. По его словам, которые передает ТАСС, это может привести к росту цен.

У нас начинается зимний туристический сезон, горнолыжный сезон, но дефицит номерного фонда сохраняется, причем достаточно большой, это, безусловно, будет отражаться и на ценах, — сообщил Путин.

Глава государства обратился к руководителю Министерства экономического развития РФ Максиму Решетникову с вопросом о дальнейших действиях правительства в связи со сложившейся ситуацией. Как подчеркнул Путин, в России имеются хорошие и большие программы по поддержке внутреннего туризма, однако проблема горнолыжного сезона требует решения.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что популярность горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области среди туристов выросла на четверть. Поиски и бронирования билетов в аэропорты Барнаула, Кемерово и Новокузнецка выросли за неделю на 13–34%. Министр туризма Кузбасса Елена Латышенко заявила, что на новогодние праздники ожидается 100-процентная загрузка по бронированию.