Путин заявил, что запасы оружия Украины «близки к исчерпанию»

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Россия «повыбивала» почти всю военную технику советского производства, поставленную на Украину странами НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что ВСУ будет не просто перейти на натовские системы вооружения, передает ТАСС.

Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию, — цитирует его агентство.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что подразделения войск Украины на 80% укомплектованы западными вооружениями. По его словам, из оружия у ВСУ «ничего украинского не осталось», кроме автоматов Калашникова и других видов стрелкового оружия советского образца, а все остальное произведено в странах НАТО. Альянс отвергает возможность решения конфликта путем переговоров и заявляет о необходимости продолжения военной поддержки Украины, уверен силовик.