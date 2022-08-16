Путин обвинил США в попытке затянуть конфликт на Украине Президент РФ Путин: США пытаются затянуть конфликт на Украине

Фото: Austin Fraley/U.S. Marine Corps

Ситуация на Украине показывает, что Соединенные Штаты пытаются затянуть этот конфликт, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Вашингтон разжигает конфликтный потенциал не только на Украине, но и в Азии, Африке и Латинской Америке.

Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке, — заявил глава государства, во время обращения к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

В пример Путин привел недавний визит высокопоставленного чиновника, спикера палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Он назвал его «американской авантюрой». Такими действиями, пояснил российский лидер, Вашингтон дестабилизирует и вносит хаос в обстановку в регионе, «нагло демонстрируя неуважение к суверенитету других стран».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передадут Украине еще $5,5 млрд финансовой помощи. Минфин страны планирует выделить $4,5 млрд, а Пентагон — $1 млрд. Таким образом, общий объем помощи Вашингтона для Киева составит $9,5 млрд.