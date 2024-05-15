Путин предупредил военное руководство о задачах, которые надо решить Путин: все поставленные ВС России задачи будут решены

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Владимир Путин

В Вооруженных силах РФ еще многое нужно сделать, заявил российский президент Владимир Путин. По словам главы государства, которые передает пресс-служба Кремля, быстрая реакция на изменения времени дает уверенность, что задачи будут решены.

Да, мы все понимаем, что многое еще нужно сделать, многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно. Но то, как быстро мы реагируем на требования времени, вселяет в нас уверенность в том, что мы все задачи подобного рода, безусловно, решим, — сказал Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

Путин также отметил, что ВС РФ каждый день по всем направлениям в зоне проведения военной операции на Украине улучшают положение. По его словам, российские войска выполняют все задачи, поставленные Минобороны и Генштабом. Глава государства также напомнил, что в 2023 году российские войска смогли отразить все контратаки ВСУ.

Ранее Владимир Путин подписал указ, которым утвердил новый состав российского правительства и назначил новых министров. Главой Минобороны стал Андрей Белоусов, предложенный ранее главой государства.