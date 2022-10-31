Путин заявил, что в России завершилась частичная мобилизация

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил о завершении частичной мобилизации в России. При этом глава государства на пресс-конференции после трехсторонних переговоров в Сочи с участием лидеров Армении и Азербайджана рассказал журналистам, что обсудит с юристами необходимость специального указа об этом.

Она завершена, точка поставлена, — сказал Путин.

Российский президент добавил, что из призванных 300 тысяч мобилизованных только 41 тысяча человек находится «в боевых порядках» в зоне спецоперации, остальные размещены на полигонах и в войсках, где проходит боевое слаживание.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что на территории России завершились мероприятия в рамках частичной мобилизации. По его словам, все плановые действия, которые связаны с призывом на военную службу, военными комиссариатами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены.