Путин заявил, что в России нет необходимости проводить национализацию

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Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», что проводить национализацию в России нет необходимости. По словам российского лидера, Москва исходит из того, что нужно использовать эффективные инструменты развития страны и рыночные принципы.

Люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основном все опять национализировать, всё огосударствлять... Насколько это эффективно, трудно сказать. В чем-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого, но мы этого не делаем. У нас нет необходимости никакой. Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы, — сказал Путин.

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко ранее в беседе с NEWS.ru отреагировал на предложение министра финансов РФ Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады». По его словам, депутаты КПРФ поддержали бы эту идею, так как фракция выступает за национализацию стратегического производства, но для этого «оно должно быть».